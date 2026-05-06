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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調升至237元，幅度約3.95%

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)提出目標價估值：中位數由228元上修至237元，調升幅度3.95%。其中最高估值281元，最低估值188元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Jazz Pharmaceuticals plc評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Jazz Pharmaceuticals plc今(6日)收盤價為212.26元。近5日股價上漲3.95%，標普指數上漲1.69%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股JAZZ市場預估目標價

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Jazz Pharmaceuticals plc212.26+2.02%

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