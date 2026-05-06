鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體AMD-US的目標價調升至365元，幅度約21.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共47位分析師，對超微半導體(AMD-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至365元，調升幅度21.67%。其中最高估值579元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有56位分析師給予超微半導體評價：積極樂觀45位、保持中立11位、保守悲觀0位。
超微半導體今(6日)收盤價為355.26元。近5日股價上漲21.67%，標普指數上漲1.69%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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