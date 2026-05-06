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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為74.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.08元上修至6.21元，其中最高估值7.86元，最低估值2.46元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.86(7.86)6.778.16.36
最低值2.46(2.46)33.885.14
平均值6.12(5.89)4.965.755.72
中位數6.21(6.08)4.875.615.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值476.50億450.06億461.12億401.71億
最低值344.12億324.20億333.62億371.69億
平均值422.40億385.10億400.92億386.70億
中位數440.26億393.75億401.81億386.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.215.024.703.453.47
營業收入312.12億448.10億363.73億370.00億350.02億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSU

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