鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為67.56元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.65元上修至5.07元，其中最高估值7.86元，最低估值2.46元，預估目標價為67.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.86(7.86)
|6.72
|8
|5.65
|最低值
|2.46(2.46)
|2.58
|3.83
|5.02
|平均值
|4.86(4.65)
|4.51
|5.36
|5.27
|中位數
|5.07(3.65)
|4.49
|4.87
|5.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|492.89億
|447.74億
|459.37億
|401.71億
|最低值
|292.86億
|319.02億
|327.19億
|371.69億
|平均值
|387.10億
|380.22億
|391.31億
|386.70億
|中位數
|376.56億
|381.51億
|394.33億
|386.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|3.47
|營業收入
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
|350.02億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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