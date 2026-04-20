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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至6.08元，預估目標價為71.89元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.95元上修至6.08元，其中最高估值7.86元，最低估值2.46元，預估目標價為71.89元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.86(7.86)6.778.15.65
最低值2.46(2.46)33.885.02
平均值5.81(5.5)4.985.525.27
中位數6.08(5.95)4.95.45.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值492.89億447.74億459.37億401.71億
最低值292.86億324.20億333.62億371.69億
平均值397.86億380.48億394.87億386.70億
中位數383.19億380.07億396.85億386.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.215.024.703.453.47
營業收入312.12億448.10億363.73億370.00億350.02億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSU

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