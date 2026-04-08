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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為66.18元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.65元，其中最高估值7.92元，最低估值2.46元，預估目標價為66.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.92(7.92)6.788.135.65
最低值2.46(2.36)2.93.165.02
平均值4.68(4.36)4.515.195.27
中位數3.65(3.24)4.494.845.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值492.89億447.74億459.37億401.71億
最低值292.86億319.02億327.19億371.69億
平均值384.58億376.33億387.56億386.70億
中位數353.71億367.87億395.21億386.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.215.024.703.453.47
營業收入312.12億448.10億363.73億370.00億350.02億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSU

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