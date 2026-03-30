鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.96元，預估目標價為61.37元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.09元下修至2.96元，其中最高估值6.05元，最低估值1.56元，預估目標價為61.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.05(6.05)
|4.83
|5.48
|5.29
|最低值
|1.56(1.56)
|2.75
|3.16
|4.72
|平均值
|3.31(3.33)
|3.55
|4.15
|5.05
|中位數
|2.96(3.09)
|3.21
|3.93
|5.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|498.92億
|449.28億
|453.65億
|401.71億
|最低值
|292.86億
|313.88億
|319.33億
|364.82億
|平均值
|353.93億
|358.81億
|371.12億
|383.27億
|中位數
|339.39億
|353.32億
|357.95億
|383.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|3.47
|營業收入
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
|350.02億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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