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鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至7.97元，預估目標價為1,100.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.97元，其中最高估值8.5元，最低估值7.3元，預估目標價為1,100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.5(8.18)24.8833.844.49
最低值7.3(7.3)11.6314.1644.49
平均值8.03(7.81)17.6628.0144.49
中位數7.97(7.83)17.729.2944.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.06億66.36億102.64億122.04億
最低值28.74億40.43億47.95億122.04億
平均值29.51億53.66億80.46億122.04億
中位數29.61億53.74億82.13億122.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.072.68-1.93-8.120.37
營業收入17.43億17.13億17.67億13.59億16.45億

詳細資訊請看美股內頁：
魯門特姆控股(LITE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLITE

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