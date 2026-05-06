鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至7.97元，預估目標價為1,100.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.97元，其中最高估值8.5元，最低估值7.3元，預估目標價為1,100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.5(8.18)
|24.88
|33.8
|44.49
|最低值
|7.3(7.3)
|11.63
|14.16
|44.49
|平均值
|8.03(7.81)
|17.66
|28.01
|44.49
|中位數
|7.97(7.83)
|17.7
|29.29
|44.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.06億
|66.36億
|102.64億
|122.04億
|最低值
|28.74億
|40.43億
|47.95億
|122.04億
|平均值
|29.51億
|53.66億
|80.46億
|122.04億
|中位數
|29.61億
|53.74億
|82.13億
|122.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.07
|2.68
|-1.93
|-8.12
|0.37
|營業收入
|17.43億
|17.13億
|17.67億
|13.59億
|16.45億
詳細資訊請看美股內頁：
魯門特姆控股(LITE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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