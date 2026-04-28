港股最狂IPO！AI算力熱潮引爆 曦智科技首日暴漲400% 沈亦晨十年打造光計算獨角獸

鉅亨網新聞中心 2026-04-29 07:10

港股市場再現資本狂熱。28 日上午 9 點 20 分，香港交易所兩面銅鑼同時敲響，分別迎來二次上市的邁威生物 (02493-HK) 與被稱為「AI 光算力第一股」的曦智科技 (01879-HK)。不過兩者首日表現明顯分化，邁威生物漲幅不足 1%，而曦智科技股價暴漲逾 400%，收報 905 港元，對比發行價 183.2 港元，市值飆升至約 832 億港元，成為今年港股 IPO 首日漲幅最高個股。

（圖：REUTERS/TPG）

根據招股書，曦智科技創辦人兼 CEO 沈亦晨在 IPO 後持股 29.55%，以收盤市值計算，其帳面身價約 245.95 億港元。這位出生於 1989 年的麻省理工學院博士，從實驗室研究到創業上市僅歷時約十年。

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曦智科技的爆發，正值 AI 算力與光通訊產業同步升溫。彭博行業研究指出，近期中國「光通信三巨頭」——中際旭創、天孚通信與新易盛股價上行，反映 AI 投資週期擴張帶動硬體需求回暖。此前聯訊儀器上市首日暴漲 875.82%，亦推動算力通信板塊熱度。

技術路線上，曦智科技主打光子計算與光互連，其核心理念是以光訊號取代傳統電子傳輸，在速度與能效上具備優勢。公司競爭對手被視為包括華為在內的算力與晶片廠商。市場普遍認為，在 GPU 集群規模持續擴大背景下，資料傳輸瓶頸將使光互連成為關鍵基礎設施。

回顧創業歷程，沈亦晨早年就讀於南洋理工大學，其後赴約翰霍普金斯大學攻讀碩士，並於 2011 年進入 MIT 攻讀博士，專注奈米光子學研究。他曾在《Science》與《Nature Photonics》發表重要論文，其中提出利用相干奈米光子電路進行深度學習，被視為光計算領域突破。

2018 年，沈亦晨於上海創立曦智科技，創業初期正值資本寒冬，公司一度面臨資金壓力。據其回憶，為確保研發與發薪，他曾申請創業貸款並節省開支，「天天吃泡麵」，甚至長期在實驗室生活。2019 年公司完成 6000 萬美元融資，並研製出全球首款光子晶片原型，逐步走出困境。

業務方面，曦智科技目前以光互連解決方案為核心收入來源。招股書顯示，公司 2023 年至 2025 年淨虧損分別為 4.13 億元、7.35 億元與 13.42 億元，三年累計虧損約 25 億元，但研發投入持續擴大，2025 年預計達 4.8 億元。

其中，Scale-up 光互連產品為主要成長動能，2024 年收入 4702 萬元，2025 年增至 7558 萬元，年增 60.7%，並佔總營收約 71%。公司在中國該細分市場市佔率達 88.3%，主要競爭對手為華為 CloudMatrix 384 系統。

股權結構方面，騰訊 (TCEHY-US) 持股 4.19%，百度 (BIDU-US) 相關主體持股 1.01%，此外中國移動關聯基金及多家國資背景機構亦參與投資。本次 IPO 共引入包括阿里巴巴 (BABA-US)、新加坡政府投資公司與淡馬錫在內的基石投資者，合計認購逾 2.1 億美元，占比超過 71%。公司全球發售約 1379.52 萬股，募資淨額約 23.77 億港元，香港公開發售認購倍數達 5784.7 倍。

值得注意的是，全球科技巨頭亦正加碼光互連領域。輝達 (NVDA-US) 近期宣布向 Lumentum(LITE-US) 與 Coherent(COHR-US) 各投資 20 億美元；Marvell Technology(MRVL-US) 則以 32.5 億美元收購 Celestial AI；超微半導體 (AMD-US) 亦透過併購 Enosemi 布局相關技術。業界普遍認為，光互連將成為下一代 AI 基礎設施核心。

儘管股價表現亮眼，曦智科技仍處於商業化早期階段，短期內盈利前景尚不明朗。不過隨著 ChatGPT 帶動的大模型浪潮持續擴張，市場預期 AI 算力集群需求將快速增長，為光互連技術提供長期機會。