鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 19:50

比特幣價格周三 (6 日) 於 8.2 萬美元附近波動，力圖站穩 81,760 美元的 3 個月高點。自今年 2 月初低於 63,000 美元的低點以來，比特幣已反彈約 30%，有觀察者表示，這波漲勢背後隱藏著精確的「市場規律」以及關鍵的技術分界點。

比特幣衝擊8.2萬美元關口 本輪30%漲勢背後的隱藏節奏(圖:shutterstock)

根據 Velo 數據分析，這波 3 個月的漲勢並非均勻分佈在全天，而是呈現明顯的結構化特徵。亞太地區與美國時段是主要的推動力，分別貢獻了 13% 與 11.5% 的報酬率，而歐洲時段則顯著落後 (僅 6.5%)。

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數據顯示，全天表現最強勁的單小時出現在 UTC 時間 00:00–01:00，平均回報率為 0.10%。這段時間正處於美國市場收盤與亞太市場開盤的交界，是新流動性注入的關鍵窗口。

此外，在周期的選擇上，周一被證明是看漲的最佳時機，平均回報率高達 1.5%，遠超其他工作日；周四則是表現最差的一天，平均回報約為 -0.55%。

目前支撐比特幣價格的動力主要來自三個方面：

ETF 機構資金湧入： 現貨比特幣 ETF 展現了驚人的吸納能力，光是 4 月份就流入約 24.4 億美元。美國現貨 ETF 總資產管理規模已突破 1,000 億美元，其中貝萊德 (BlackRock) 的 IBIT 規模就超過了 630 億美元。

地緣政治緩解： 隨著伊朗和平談判傳出進展、霍爾木茲海峽重新開放，全球風險資產受到提振，比特幣隨之攀升。

市場韌性： 最大企業持幣者 Strategy(前 MicroStrategy) 雖然釋出可能出售 BTC 以支付股息的消息，引發短暫跌幅，但很快就被深厚的 ETF 買盤吸收，顯示市場底部支撐強勁。

82,000 美元是「牛熊分水嶺」

技術分析師指出，位於 82,000 美元的 200 日指數移動平均線 (200 EMA) 是目前最重要的技術線，它分隔了長達 4 個月的下行趨勢與確認的看漲反轉。若能日結算價站穩 82,000 美元上方，上行路徑將打開，下一個阻力位分別位於 84,000 美元、90,000 美元，以及 1 月份的峰值 97,000 美元。

相反地，如果突破失敗並滑落至 80,000 美元以下，市場將回歸盤整區間，50 EMA(約 75,000 美元) 將作為動態支撐位。

未來展望