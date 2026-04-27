鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 14:02

比特幣周一 (27 日) 走勢動盪，在一度衝破 79000 美元大關後，隨即面臨拋售壓力，跌破 78000 美元支撐位。至台北時間下午 13:55，其價格暫報 77836 美元，單日跌約 0.2%。

地緣政治局勢與機構需求，成為左右市場的兩大關鍵。 此前，受惠於中東局勢緩和以及伊朗提議重新開放荷姆茲海峽的消息，比特幣一度反彈至 79000 美元以上，創下自 1 月 31 日以來的新高。

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市場分析師指出，4 月以來比特幣已累計上漲 16%，主要驅動力來自機構投資者的強勁回歸。例如，由 Michael Saylor 領導的 Strategy Inc.，本月已購入價值 3.9 億美元的比特幣，創下一年來最大單月加碼紀錄。同時，美國現貨比特幣 ETF 在 4 月的淨流入額已達 25 億美元，顯示機構資金正加速布局。

然而，80000 美元大關仍面臨巨大阻力。 分析師 Rachael Lucas 指出，這一價位是近期買家的損益平衡點，容易引發解套賣壓。

短期技術面分析顯示，比特幣若無法守住 78000 美元，可能回測 76000 甚至 74000 美元；反之，若能站穩並突破 85000 美元，則有望挑戰 90000 美元的新高度。

主流山寨幣走勢與比特幣相近，也呈現動盪。 以太幣表現相對堅挺，衝高回落至 2325 美元附近，跌約 0.15%，而 XRP 則下跌約 0.41%，報 1.4205 美元。