鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-05 18:36

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (5) 日公布第一季財報，單季稅後純益 2396 萬元，年增 9.6%，每股純益(EPS)0.68 元；捷迅董事會也通過，擬配發現金股利 4.5 元，配息率逾 70%，依今日收盤價 66.7 元計算，現金殖利率達 6.75%。

捷迅將配息逾7成。(鉅亨網資料照)

捷迅總經理孫鋼銀表示，今年目標首重優化獲利結構，發展重心將由衝刺營收調整為高附加價值服務項目，以提升經營績效，因此，第一季淘汰因國際競爭情勢下獲利偏低的部分客戶群，改為加大滿足 AI 相關周邊電子產品的客戶，並與海空運的上游供應商擴充在相關航線上的供給艙位合約簽署。

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另一方面，近期捷迅在美國德州達拉斯保稅倉儲啟用，捷迅說明，此具有指標性意義，對未來全球戰略布局規劃相當重要，可被視為業界競爭力展現的分水嶺，原因在於，要成為能滿足國際等級電子客戶群的物流業者，須具備解決整段式國際供應鏈問題的能力。

隨著能源價格走高與燃油成本上揚，船公司與航空公司紛紛調漲燃油附加費，物流成本飆升，部分貨主要求更多元聯運的運用及發揮，運輸交期與各項成本波動也同步增加，反映供應鏈重組影響下，物流業者須協助客戶找出最佳運輸方案。