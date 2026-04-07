威剛3月營收破百億元續創高 Q2合約價至少再漲4成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-07 15:04

全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收，達 105.37 億元，月增 47.09%，年增 181.48%，第一季合併營收 261.12 億元，年增 163.76%；受惠 DRAM、NAND 價格雙雙強漲，威剛 DRAM 與 SSD 的銷售額同步登頂，推升 3 月與第一季營收雙攀新猷。

威剛科技董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

展望第二季，董事長陳立白看好，DRAM 及 NAND Flash 合約價仍將至少 40% 以上級距大幅成長，威剛因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。

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威剛指出，公司坐擁多元客戶訂單需求及足量庫存後勤戰力，3 月營收再度改寫單月新紀錄，不僅年增率高達 181.5%，DRAM 模組及 SSD 兩大產品銷售額也各以 70.6 億元及 27.4 億元同創歷史單月新高。

陳立白指出，在 Agentic AI 今年即將落地的龐大需求推升下，原廠提出的記憶體合約價將一路向上至少持續至 2027 年；威剛已蹲好馬步備齊彈藥，準備迎接記憶體大航海時代的王者再臨，3 月營收正式挺進百億俱樂部即是階段性成果的一環。

此外，全球燃起「龍蝦熱」的氛圍下，宣告 AI 應用主戰場已由一問一答的被動模式轉移至 Agentic AI 的主動模式，這也意味著 AI 對算力與儲存空間的需求再以指數級的高速成長輾壓記憶體原廠的擴產速度，記憶體短缺的問題在新建無塵室及新增設備的物理極限瓶頸下 2 年內無有效解方。威剛也將因提前布局供貨與開發新客群的策略奏效，2026 年開始迎來績效最強的新篇章。