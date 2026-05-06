鉅亨網新聞中心 2026-05-06 16:39

港股主要指數周三 (6 日) 震盪走高，市場情緒顯著回暖。截至收盤，恒生指數報 26213.78 點，上漲 315.17 點，漲幅 1.22%；恒生科技指數漲 0.8%，報 4969.20 點；國企指數上漲 0.8%。大市全日成交額達到 3047.3 億港元，顯示資金參與度活躍。

晶片與半導體板塊成為今日市場焦點，晶片股呈現噴發式增長，其中芯智控股大漲超過 28%。受 AI 算力需求持續高漲帶動，華虹半導體漲逾 9%，中芯國際漲超 5%。分析指出，半導體行業正從技術突破期邁向規模化商業落地，國產 AI 算力晶片的高景氣度得到了數據驗證。

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由於全球宏觀環境不確定性上升，避險情緒推動黃金股普漲，赤峰黃金漲幅超過 11%，領跑板塊。同時，內房股表現亮眼，中國海外發展漲逾 7%，華潤置地漲幅亦超過 6.5%。此外，建築材料板塊如東吳水泥、中國建材等也隨之走高。

科網股表現分化，大型權重股互有漲跌。百度與聯想集團漲幅均超過 4%，阿里巴巴漲逾 2%；然而，騰訊與美團則分別下跌約 1.9% 與 1.2%。相比之下，汽車股與生物醫藥板塊表現低迷，小鵬汽車、蔚來汽車分別跌近 4% 與 3.5%，理想汽車亦跌逾 2.5%。今日上市的新股可孚醫療則表現欠佳，首日掛牌即告破發收跌。