袁志峰 2026-05-06 04:50

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【袁志峰專欄】香港首季經濟增長勝預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周二港股下跌，成交創年内新低，港股通暫停交易。港股估值吸引，中長線前景向好，恒指年底前可回升至 27000 至 28000 點，於 25000 點有技術支持。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 150 點，已是全日高位，早盤最多曾跌 406 點至 25690 點，午後反彈，跌幅一度收窄至 170 點，收報 25898 點，跌 197 點或 0.8%。成交額按日減 31% 至 1222 億元，創年內新低，4 月份日均成交額 2534 億元。港股通暫停交易。

恒指跌 0.8%，成份股 30 升 57 跌 3 持平。長和 (1) 及寧德時代 (3750) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。百威亞太 (1876) 及泡泡瑪特 (9992) 漲逾 2%。洛陽鉬業 (3993)、中國人壽(2628) 及中國海外發展 (688) 升逾 1%。滙豐 (5) 及李寧 (2331) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。安踏體育 (2020) 及創科實業 (669) 跌逾 4%。老鋪黃金 (6181)、藥明生物(2269) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。農夫山泉 (9633)、翰森製藥(3692)、周大福(1929)、海底撈(6862) 及華潤啤酒 (291) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.9%，收報 4929 點，成份股 7 升 23 跌。大型科技股普跌，美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 1%。百度 (9888) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大成份股。海爾智家 (6690) 及同程旅行 (780) 跌逾 2%。比亞迪 (1211) 及美的集團 (300) 跌近 2%。攜程 (9961)、中芯國際(981)、華虹半導體(1347) 及阿里健康 (241) 跌逾 1%。

板塊方面，體育用品、旅遊、家電及建材股跑輸大市，跌幅居前。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 跌逾 4% 及 3%。華住集團 (1179) 及同程旅行 (780) 跌逾 3% 及 2%。海爾智家 (6690) 跌逾 2%，美的集團 (300) 及海信家電 (921) 跌逾 1%。華潤建材 (1313) 跌逾 2%，海螺水泥 (914) 及中國建材 (3323) 跌逾 1%。

周一及周二，A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布預先估計數字，今年第一季本地生產總值按年上升 5.9%，遠超市場預期，較去年第四季的 4% 增長加快，錄得近 5 年來最強的季度增長。(信報)

4) 個股訊息

滙豐控股 (5) 宣布，截至今年 3 月底止首季列賬基準除稅前利潤 93.76 億美元，按年跌 1.1%，遜於市場預期。集團派發今年第一次股息每股 0.1 美元。(信報)

長和 (1) 宣布，旗下 CKHGT 同意出售其英國電訊業務 VodafoneThree 全數股權，將可收取 43 億英鎊 (454.94 億港元) 之代價金額。(信報)