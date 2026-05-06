鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-06 10:50

李嘉誠家族旗下長江和記實業公司（長和）5 日（周二）在港交所發布公告，宣布旗下全資附屬公司 CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（CKHGT）已同意出售英國電訊業務 VodafoneThree 全數股權，一次性回籠 43 億英鎊（454.94 億港元），成為今年來亞洲資本市場最受關注的資產處置交易之一。

據《界面新聞》6 日報導，長和持有 VodafoneThree 49% 股權，合作方沃達豐持有 51%，雙方於 5 月 5 日早市後簽署框架協議，約定在監管條件達成後，由沃達豐先行注資保障償付能力，再以註銷股份方式完成退出，對價 43 億英鎊，必須以現金足額支付。

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長和表示，此次股權註銷在會計上視同出售，完成後持股歸零，喪失重大影響，按權益法終止確認，預計實現處置收益約 47 億港元，相關累計匯兌調整同步計入損益，最終金額以交割日賬面值、匯率及交易費用為準。

交易觸發港交所上市規則必須予揭露標準，尚待英國國家安全與投資法申報、金融行為監管局流程等條件滿足，最晚不超協議簽署後六個月完成，雙方可共同豁免或延期，未達標則有權終止協議。

談及出售 VodafoneThree 股份的原因，長和在公告中解釋，董事會認為，註銷事項將使集團能夠按具備吸引力的估值變現投資項目。由註銷事項產生的大額現金所得款項將用於以下三項用途：

一是強化集團財務狀況。通過增加現金儲備及減少綜合淨財務負債，從而提升整體資金流動性及財務穩定性，同時符合集團現有信貸評級。

二是為戰略性發展提供具備彈性的資源。通過資助業務擴展及基建設施升級，以及尋求潛在的未來投資或收購機會，同時亦強化集團資產負債表。

三是強化營運資金管理。通過維持適當營運資金儲備以支持日常營運，並緩沖潛在市場或營運風險。