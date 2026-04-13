鉅亨網新聞中心 2026-04-13 14:20

香港數位資產發展迎來重要里程碑。香港金融管理局 10 日下午宣布，正式向兩家機構授予首批穩定幣發行人牌照，分別為滙豐銀行 (HSBC) 碇點金融科技有限公司 (Anchorpoint)。金管局預計，受監管的穩定幣最快將於今年年中至下半年陸續推出。

香港首批穩定幣牌照落地 滙豐、渣打牽頭 傳統金融先拿鑰匙(圖:shutterstock)

傳統金融巨頭領跑

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本次發牌標誌著香港穩定幣監管制度從立法邁向實際營運。金管局總裁余偉文表示，此舉旨在提供有序的營運環境，在保障用戶權益與管控風險的同時，推動香港穩定幣生態圈的可持續發展。

獲牌的兩家機構呈現出不同的策略佈局：

滙豐銀行：計畫於 2026 年下半年推出港元穩定幣，並直接整合至 PayMe 與匯豐香港手機銀行 App。其初期應用場景聚焦於零售客戶與商戶的日常支付 (P2P、P2M) 以及代幣化投資。

碇點金融科技 (Anchorpoint)：計畫自 2026 年第二季起分階段發行港元穩定幣 HKDAP。該機構側重於 B2B2C 模式，鎖定代幣化現實世界資產 (RWA) 的結算，以及跨境資金流動與支付網路的優化。

兩年監管博弈

香港穩定幣制度的落地歷經兩年精密博弈。從 2024 年推出的「沙盒安排」測試，到 2025 年 8 月《穩定幣條例》正式生效，監管機構一直維持「開放而謹慎」的態度。儘管金管局共收到 36 份申請，但最終僅有兩家具備深厚傳統金融與「發鈔行」背景的機構入選，顯示監管層對信用背書與合規能力的高度重視。

相較之下，原本積極參與沙盒測試的京東幣鏈、圓幣創新科技，以及一度表態申請的螞蟻集團與阿里巴巴等 Web3 勢力及科技大廠，目前仍處於「場外」。金管局強調，未來增發牌照將視市場成效與國際趨勢而定，數量將維持有限。

為何中資機構缺席首批香港穩定幣牌照？

據陸媒《潛望》報導，中資機構集體「缺席」的核心原因在於大陸監管政策的轉向與「窗口指導」。2025 年 10 月，中國人民銀行行長潘功勝明確表示，穩定幣在反洗錢、客戶身份識別及違規跨境資金轉移等方面存在漏洞。

隨後在 12 月，大陸多個部門召開會議，正式將穩定幣納入虛擬貨幣監管範疇，視其為非法金融活動。在強大的監管訊號下，多數中資機構陸續接到相關部門通知，要求暫緩參與香港穩定幣牌照的申請。此外，香港金管局的審核標準更趨保守與審慎。

金管局副總裁陳維民指出，審批主要考量申請人的風險管理能力及具體應用場景。在眾多申請者中，金管局顯然更青睞具有深厚銀行背景的大型機構，認為其在支付經驗與合規操作上更具保障。這導致即便是在「沙盒」測試中的中資或本地非銀行機構，也難以在首批名單中突圍。