鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-04 18:11

全台六都會區今 (4) 日公布 2026 年 4 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 5685 棟，月減 14.2%，年減 7.1%，其中高雄交易較去年同期年增 3%，1-4 月六都整體交易量合計為 6 萬 2687 棟，年減 3.4%。信義房屋 (9940-TW) 指出，遞延買盤已回籠，5 月後移轉棟數有機會開始轉正。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年過年時間比去年晚，加上年後買氣並未快速回籠，因此統計發現 4 月的建物買賣移轉棟數多呈現衰退表現，觀察今年買氣雖然年後復甦腳步較慢，但就在央行第一季理監事會議針對第二套房貸微幅放寬後，年後遞延買盤就出現回籠，交易量 3 月下旬到 4 月都出現回溫，觀察後面的建物買賣移轉棟數可能有機會開始轉正。

‌



曾敬德表示，4 月房市交易普遍緩步回溫，一方面信心受央行微鬆綁加持，一方面股市大漲效益也有助人氣，不過現在房市景氣還在築底階段，進場購屋仍是以自用當道，整體仍在盤整格局未變。

在 4 月六都建物買賣移轉棟數上，4 月爲 1 萬 5685 棟，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，其中台北市月減 17.9%，新北市月減 20.7%，桃園市月減 15.3%，台中市月減 1.7%，台南市月減 13.7%，高雄市月減 14.1%。

陳金萍表示，3 月在中東局勢升溫的狀況下，引發全球金融與能源市場劇烈波動，經濟前景不明讓恐慌情緒一度升高，購屋族態度轉趨審慎，導致房市交易動能受壓；隨著 4 月開始，市場逐步消化戰事衝擊，對於民眾購屋信心影響鈍化，恐慌反應未再擴大，觀望的自住買盤回流，中古屋市場有回穩跡象，但部分縣市少了新屋交屋潮的挹注下，讓六都建物買賣移轉棟數較 3 月仍有一成以上的減幅。

同時，2026 年 4 月六都建物買賣移轉棟數與 2025 年 4 月相比，六都交易量較去年同期量縮 7.1%；其中台北市年減 6.7%，新北市年減 7.9%，桃園市年減 16.6%，台中市年減 2%，台南市年減 10.4%，高雄市年增 3%。

陳金萍說，進一步觀察今年 1-4 月六大都會區建物買賣移轉棟數，續創自 1999 年有紀錄以來同期第三低量，六都整體交易量合計為 6 萬 2687 棟，較去年同期年減 3.4%，顯示今年房市交易熱度較去年同期略減，六大都會區增減互見，主要是新屋交屋量影響各都會區量能表現。其中台北市年增 1.1%，新北市年增 3.1%，桃園市年減 7.2%，台中市年減 14.8%，台南市年增 9.6%，高雄市年減 3.6%。