鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 12:01

AI 浪潮助漲，美股狂喝「電蠻牛」，根據 ICE 最新統計，新光美國電力基建 ETF(009805-TW) 所追蹤的「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」昨 (5) 日收在 360.42 點再度攀升歷史新高，今年以來該指數大漲 39.62%，遠超越那斯達克指數、S&P500 指數不到 1 成的報酬，在美股「電力三本柱」帶動下，新光 009805 今 (6) 日盤中股價跳升至 17.33 元，續創上市來新高，漲幅超過 1%。

統計 009805 自去年 5/13 上市以來，到今盤中最高價為止，ETF 累積報酬高達 75.40%，截至昨收盤價也有 73.58%，明顯超越同期標普 500 指數 (23.32%)、那斯達克指數 (33.22%) 的表現。

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分析師認為，AI 驅動電力基建全面爆發，以電力產業鏈來看，位居上游、中游的重電設備股如 GE Vernova(GEV-US)、能源設施股 Vertiv(VRT-US) 及燃料電池股 Bloom Energy(BE-US)，年初以來股價分別大漲 67.57%、110.49%、239.80%，猛超車下游的電力公用事業股，成美股電力指標股的新三本柱，也是今年美股除 AI 股為確定性最強的主線外，電力基建股成為 AI 擴散行情的主要受惠股。

新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌表示，今年以來美國電力股表現強勢，電力基建指數表現屢締新猶，主要受惠美科技股財報表現超乎市場預期，美股資金偏向樂觀，除著眼繼續加碼 AI 科技主線外，也逐步擴散至電力基建設備、包括電網、電池儲能、及電力公用事業等類股，形成算力、電力的輪漲格局，預估 5 月美股有望延續震盪走高格局，但如果科技股逢估值壓力升高，外部風險重新升溫，美股可能出現快速輪動走勢，市場資金反而有機會關注重返基本面展望佳，估值合理、財報表現優的電力基建股淘金。

台新投信 ETF 投資團隊指出，2026 年美國 AI 算力全年仍將處於供給受限狀態，雖然受惠族群中，仍以 AI 半導體與關鍵零組件供應商佔大多數，但雲端科技巨頭們也同時推進商用 GPU、自研晶片部署，代表美股 AI 淘金熱，並非單押單一路線，除 GPU 晶片外，記憶體、ABF 基板、先進封裝、光通訊與電力基礎設施股都將同步受惠。

尤其最近美國川普政府以「國家安全關切」為由，叫停美國陸上風電開發，大約 165 個項目受影響，預估裝機容量約 3000 萬千瓦 (30GW)，涵蓋約 1,500 萬戶家庭用電需求，政策從清潔能源轉向其他發電產業，帶動美國核能發電、儲能及電池商，包括燃料電池與分散式電力解決方案商 Bloom Energy(BE) 等，供電市場需求再度擴大，美股已率先引爆一波燃料電池行情，同時，也驅動美國電力、散熱、儲能、燃料電池與電網設備股，成為算力之外的新瓶頸資產，轉身成為 AI 電力基礎設施成長潛力股。

台新投信建議，AI 用電需求五年內將暴增 3 倍，美電網面臨老舊升級汰換極限，加上科技巨頭從搶晶片轉向搶電力，投資人若看好 AI 長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與景氣波動，不妨透過電力基建 ETF 布局實體電力資產，直接參與 AI 紅利。

新光美國電力基建 (009805-TW) 透過追蹤「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」，主要布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，成分股中，主要受惠題材包括 GE Vernova 的渦輪機、Eaton 的電源管理、Vertiv 的資料中心散熱，到 Quanta Services 的電網工程，以及 Bloom Energy 的燃料電池，形成一條完整的「AI 電力完整產業鏈」，兼具 AI 成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，全面捕捉美股「電蠻牛」長多行情。