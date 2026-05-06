鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 15:51

美伊衝突訊息鈍化，AI 題材反映強勁基本面，不過，台股今 (6) 日爆量高檔換手、站穩 4 萬點之上，主動式台股 ETF 普遍回檔，由海外型接棒演出，包括主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)，股價分別衝破 17、18 元新高，雙雙改寫歷史新高。

SanDisk、美光噴漲近12%加持 海外主動式雙雄00990A、00988A改寫新天價。(圖：shutterstock)

法人指出，近期主動式 ETF 吸引市場目光，除了不受指數選股限制外，海外主動式 ETF 更具備廣泛參與全球題材優勢，如 SanDisk(SNDK-US)、美光 (MU-US) 5 日單日大漲近 12%，帶動 00990A、00988A 今天股價狂噴，漲幅凌駕台股主動式 ETF。

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00990A 自 4 月股市重返多頭以來，漲幅突破 54.42%，今年以來績效更來到 70.9%，表現同步超越美股大型指數包括費城半導體的 57.23%、NASDAQ100 的 11.30%，以及 FANG+ 的 5.08%。

法人認為，基於大型 CSP 業者資本支出持續大幅提升，包括 Alphabet 將 2026 年全年資本支出上調至 1800 到 1900 億美元，隱含年增率為 102%；微軟則預計 2026 財年資本支出大幅年增 129% 至 1,900 億美元，持續有利 AI 關鍵零組件題材，建議投資人留意主動式 ETF 追逐強勢股優勢。