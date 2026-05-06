鉅亨網新聞中心 2026-05-06 14:01

近期國際金價震盪走弱、短線資金熱度降溫，但美國研究機構 Ned Davis Research（NDR）首席替代策略師 John LaForge 認為，這波修正並非空頭訊號，反而是長線布局黃金的關鍵窗口。他指出，黃金不只是避險資產，更是投資組合中的重要「分散者」與「貨幣錨」，在全球市場不確定性升高之際，長期配置價值依舊突出。

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根據 NDR 的數據模型顯示，黃金情緒指數目前已跌入極度悲觀的區間。歷史經驗顯示，當市場充滿這種「看破紅塵」的負面氣氛時，通常預示著價格底部已經近在咫尺。

目前 NDR 的美元趨勢模型已全面轉向看多黃金。這兩大關鍵指標的同步共振，向投資者發出了明確的訊號：與其在場外焦慮觀望，不如現在就開始行動。

對於具體的配置策略，LaForge 給出了非常務實的建議。他主張投資者應將總資產的 3% 至 8% 配置於黃金，並將其視為大宗商品組合中的核心部分。

對於那些目前手中毫無黃金，或是配置比例過低的投資者，他建議「現在就買進」，而不必刻意等待一個所謂的「完美回檔點」。

雖然金價曾在 4,500 美元附近震盪，但近日的連續反彈，顯示出市場下方的支撐力道極強。

許多人誤以為黃金唯一的功用就是對抗通膨，但 LaForge 給出了更深層的解讀。他認為黃金真正的價值在於「分散風險」與「中立貨幣」。

在金融市場高度聯動的背景之下，股票和債券有時會出現「雙殺」的局面，例如 2022 年，當股債同步崩跌時，傳統的 60/40 配置失去了保護作用，但黃金卻表現得異常穩健。

LaForge 強調，當整個金融體系的邏輯失效時，黃金作為「分散器」的功能才會展現出真正的光芒。

雖然高利率環境增加了持有黃金的機會成本，導致金價在通膨壓力與貨幣緊縮之間拉扯，但黃金最強大的時刻，並非單純的通膨時期，而是當人們對「貨幣體系本身」產生懷疑、或是面臨巨大的不確定性時。

央行瘋狂掃貨的真相

全球央行近年來大手筆購入黃金的行為，無疑為 LaForge 的觀點提供了最強力的背書。他分析指出，黃金是極少數不存在「對手方風險」的資產。

央行們購入黃金，並非只是擔心資產被徵收的極端風險，更多是出於對「完全信任與信用」體系的深刻反思。各國政府意識到自己手中持有的他國負債已經太多，適度增加黃金、減少債權資產，本質上是一種審慎的財富管理。

戰略不必追求完美的進場點

John LaForge 的核心訊息非常明確：黃金的結構性機會已經到來。當前的價格水平對長期投資者而言極具吸引力，市場情緒的冰點正是最好的掩護。