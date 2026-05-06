鉅亨網新聞中心
近期國際金價震盪走弱、短線資金熱度降溫，但美國研究機構 Ned Davis Research（NDR）首席替代策略師 John LaForge 認為，這波修正並非空頭訊號，反而是長線布局黃金的關鍵窗口。他指出，黃金不只是避險資產，更是投資組合中的重要「分散者」與「貨幣錨」，在全球市場不確定性升高之際，長期配置價值依舊突出。
在投資的世界裡，當群眾感到恐慌或失望時，往往是聰明錢進場的時刻。LaForge 觀察到，近期市場對於黃金的悲觀情緒已經積累到了極點。
根據 NDR 的數據模型顯示，黃金情緒指數目前已跌入極度悲觀的區間。歷史經驗顯示，當市場充滿這種「看破紅塵」的負面氣氛時，通常預示著價格底部已經近在咫尺。
除了情緒面外，美元的走勢也出現了微妙的轉變。LaForge 指出，美元再度顯現疲態，這與黃金的負相關性將會為金價提供反彈的動能。
目前 NDR 的美元趨勢模型已全面轉向看多黃金。這兩大關鍵指標的同步共振，向投資者發出了明確的訊號：與其在場外焦慮觀望，不如現在就開始行動。
對於具體的配置策略，LaForge 給出了非常務實的建議。他主張投資者應將總資產的 3% 至 8% 配置於黃金，並將其視為大宗商品組合中的核心部分。
對於那些目前手中毫無黃金，或是配置比例過低的投資者，他建議「現在就買進」，而不必刻意等待一個所謂的「完美回檔點」。
為什麼這麼急迫？因為支撐黃金長期走強的因素是結構性的。他特別提到一個關鍵的技術指標：每盎司 4,600 美元是目前的初步阻力位。一旦金價能有效突破並站穩這個位置，上漲的空間將會被徹底打開。
雖然金價曾在 4,500 美元附近震盪，但近日的連續反彈，顯示出市場下方的支撐力道極強。
黃金是金融體系的「最後一道防線」
許多人誤以為黃金唯一的功用就是對抗通膨，但 LaForge 給出了更深層的解讀。他認為黃金真正的價值在於「分散風險」與「中立貨幣」。
在金融市場高度聯動的背景之下，股票和債券有時會出現「雙殺」的局面，例如 2022 年，當股債同步崩跌時，傳統的 60/40 配置失去了保護作用，但黃金卻表現得異常穩健。
LaForge 強調，當整個金融體系的邏輯失效時，黃金作為「分散器」的功能才會展現出真正的光芒。
雖然高利率環境增加了持有黃金的機會成本，導致金價在通膨壓力與貨幣緊縮之間拉扯，但黃金最強大的時刻，並非單純的通膨時期，而是當人們對「貨幣體系本身」產生懷疑、或是面臨巨大的不確定性時。
央行瘋狂掃貨的真相
全球央行近年來大手筆購入黃金的行為，無疑為 LaForge 的觀點提供了最強力的背書。他分析指出，黃金是極少數不存在「對手方風險」的資產。
簡單來說，黃金不欠任何人債，它不需要執行長的管理，不需要司法裁決，更不需要任何政府的許可。在一個債務氾濫、國際信用體系日益脆弱的世界裡，這種「物理性存在」且「不依賴信用」的特性顯得彌足珍貴。
央行們購入黃金，並非只是擔心資產被徵收的極端風險，更多是出於對「完全信任與信用」體系的深刻反思。各國政府意識到自己手中持有的他國負債已經太多，適度增加黃金、減少債權資產，本質上是一種審慎的財富管理。
對於普通投資者而言，黃金同樣是跨越國界、對抗貨幣貶值，並實現財富長期留存最穩妥的路徑之一。
戰略不必追求完美的進場點
John LaForge 的核心訊息非常明確：黃金的結構性機會已經到來。當前的價格水平對長期投資者而言極具吸引力，市場情緒的冰點正是最好的掩護。
在一個充滿地緣博弈、債務壓力與經濟不確定的時代，黃金那種穿越歷史的穩定性，才是資產配置中真正的「定海神針」。
John LaForge 認為，投資者不需要等待所有的風險都解除，因為那時價格早已反映。抓住這 3% 至 8% 的配置窗口，不僅是為了獲利，更是為了給自己的財富版圖買一份最強而有力的保險。
下一篇