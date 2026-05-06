鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 14:20

根據世界黃金協會 (WGC) 的最新數據，長期作為金價多頭走勢支柱的央行部門，在 2026 年第一季末罕見地轉向供應方。

數據顯示，全球央行在 3 月份淨售出 30 噸黃金，這主要是因為土耳其 (60 噸) 與俄羅斯 (16 噸) 的巨額拋售，抵銷了其他國家的穩定買盤。儘管如此，波蘭、烏茲別克與中國等國仍持續增持儲備，顯示全球主權黃金市場正呈現劇烈的兩極化走勢。

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世界黃金協會亞太區資深研究主管 Marissa Salim 指出，波蘭國家銀行成為 3 月份最大的買家，購入 11 噸黃金，使其第一季總購入量達到 31 噸，位居全球之冠。中國人民銀行則展現了極高的連續性，已連續 17 個月增持黃金，3 月份購入 5 噸，第一季累計增加 7 噸。此外，烏茲別克與哈薩克在第一季也分別增持了 25 噸與 13 噸。

然而，2026 年第一季最受矚目的變動來自土耳其。土耳其央行成為當季全球最大的黃金賣家，官方儲備大幅下降 79 噸。若單看 3 月份，其黃金持有量減少超過 118 噸，創下自 2013 年以來最大規模的減持紀錄。

這場急劇的減持與伊朗戰爭引發的經濟危機密切相關。在戰爭爆發前，土耳其持有近 830 噸黃金，但隨著戰事波及能源市場並導致通膨飆升，該行被迫將黃金儲備「貨幣化」以保護國家經濟。

為了支撐劇烈波動的土耳其里拉並應對資本外流，土耳其央行在 3 月份啟用了約 80 噸的黃金掉期 (Swap) 協議，藉此獲取美元流動性來干預市場。

隨著美國與伊朗達成停火協議，市場壓力開始緩解，土耳其資產的壓力減輕，也隨即啟動了重建儲備的行動。最新數據顯示，截至 4 月 17 日，土耳其的物理黃金持有量已回升至約 730 噸。