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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.38元，其中最高估值1.52元，最低估值1.01元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.52(1.44)
|2.38
|3.79
|5.89
|最低值
|1.01(1.01)
|1.37
|2.3
|5.89
|平均值
|1.37(1.3)
|1.94
|2.77
|5.89
|中位數
|1.38(1.3)
|1.94
|2.69
|5.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|79.35億
|125.17億
|198.89億
|307.13億
|最低值
|62.70億
|87.12億
|130.09億
|307.13億
|平均值
|74.57億
|106.90億
|151.89億
|307.13億
|中位數
|76.30億
|106.03億
|150.71億
|307.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|-0.18
|0.10
|0.21
|0.69
|營業收入
|15.42億
|19.06億
|22.25億
|28.66億
|44.75億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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