鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至7.99元，預估目標價為311.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.67元上修至7.99元，其中最高估值9.05元，最低估值5.57元，預估目標價為311.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.05(9.59)
|17.23
|27.9
|47.98
|最低值
|5.57(5.57)
|6.02
|6.59
|8.77
|平均值
|7.64(7.54)
|9.81
|13.51
|20.59
|中位數
|7.99(7.67)
|10.19
|12.1
|16.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.50億
|8.82億
|12.62億
|19.61億
|最低值
|4.49億
|5.11億
|6.65億
|8.39億
|平均值
|5.17億
|6.62億
|9.00億
|11.54億
|中位數
|5.24億
|6.53億
|8.42億
|9.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.13
|-5.49
|0.40
|3.00
|6.84
|營業收入
|0.00
|0.00
|5,070萬
|2.91億
|3.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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