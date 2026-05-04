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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至7.99元，預估目標價為311.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.67元上修至7.99元，其中最高估值9.05元，最低估值5.57元，預估目標價為311.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.05(9.59)17.2327.947.98
最低值5.57(5.57)6.026.598.77
平均值7.64(7.54)9.8113.5120.59
中位數7.99(7.67)10.1912.116.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.50億8.82億12.62億19.61億
最低值4.49億5.11億6.65億8.39億
平均值5.17億6.62億9.00億11.54億
中位數5.24億6.53億8.42億9.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.13-5.490.403.006.84
營業收入0.000.005,070萬2.91億3.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKRYS

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