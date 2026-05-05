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鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為27.00元

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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.82元，其中最高估值2.52元，最低估值1.62元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.52(2.52)3.093.723.3
最低值1.62(1.57)1.741.861.94
平均值1.87(1.82)2.22.482.6
中位數1.82(1.75)2.162.362.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.40億57.00億64.07億69.84億
最低值47.15億51.49億55.14億58.66億
平均值48.15億54.18億59.76億64.70億
中位數48.24億54.55億59.90億64.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.46-0.14-0.052.670.61
營業收入25.78億28.03億30.55億36.46億42.22億

詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPINS

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