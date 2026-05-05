鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為27.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.75元上修至1.82元，其中最高估值2.52元，最低估值1.62元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.52(2.52)
|3.09
|3.72
|3.3
|最低值
|1.62(1.57)
|1.74
|1.86
|1.94
|平均值
|1.87(1.82)
|2.2
|2.48
|2.6
|中位數
|1.82(1.75)
|2.16
|2.36
|2.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.40億
|57.00億
|64.07億
|69.84億
|最低值
|47.15億
|51.49億
|55.14億
|58.66億
|平均值
|48.15億
|54.18億
|59.76億
|64.70億
|中位數
|48.24億
|54.55億
|59.90億
|64.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|-0.14
|-0.05
|2.67
|0.61
|營業收入
|25.78億
|28.03億
|30.55億
|36.46億
|42.22億
詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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