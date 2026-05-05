鉅亨網新聞中心 2026-05-05 14:18

Pinterest(PINS-US) 公布 2026 會計年度第一季財報，在 AI 提升廣告匹配效率、零售商與國際市場變現加速帶動下，營收與獲利雙雙優於市場預期。該公司同時釋出優於預期的第二季財測，凸顯「高商業價值、低干擾廣告」策略開始發酵，成為成長主引擎。利多激勵下，Pinterest 盤後股價一度大漲逾 15%，寫下近期最大單日漲幅。

廣告效率大爆發！Pinterest突破「變現天花板」 盤後狂飆15%。(圖:shutterstock)

財報顯示，Pinterest 在第一季展現了強勁的成長曲線，營收達到了市場預期的高端，且在營運效率持續優化的情況下，獲利表現極為出色，意味著 Pinterest 已正式從「具備用戶基礎但變現能力欠佳」的社群產品，轉型為一個由 AI 驅動的高效率廣告平台。

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Pinterest 對未來一季展望表示樂觀。執行長 Bill Ready 在電話會議中強調，隨著 AI 核心技術在廣告投放、歸因分析以及用戶推薦上的深度整合，Pinterest 的商業價值正在被重新定義，市場已開始將其視為與主流數位廣告巨頭並肩的高成長平台。

AI 全面重塑廣告效率 點擊價值回歸

Pinterest 過去面臨的最大挑戰是「點擊量與營收的脫節」。根據執行長 Bill Ready 的說法，過去三年發送給廣告主的點擊量增加了 5 倍，但收入成長並未同步。然而，這一現象在第一季出現了結構性轉折：

AI 出價與歸因建模（Performance+）：Pinterest 逐步推出 AI 出價系統，將廣告主的衡量來源（Conversion API）與平台模型直接連結。這使 AI 能實時優化投放，確保廣告出價能真正轉換為廣告主的實際收益。

Performance+ 滲透率提升：新推出的自動化廣告產品 Performance+ 顯著降低了中小企業進入的門檻，並提升了大型廣告主的 ROI。數據顯示，採用該系統的廣告主在成本控制與轉換率上均有顯著改善。

模型轉換帶來的溢價：隨著歸因模型更加準確，Pinterest 能夠更有效地證明其在用戶購物決策「漏斗頂端」的影響力，從而獲得廣告主更高的預算分配。

用戶黏度創新高 Z 世代帶動購物轉化

在用戶成長方面，Pinterest 繼續打破「飽和」的質疑。全球月活躍用戶（MAU）持續成長，特別是在行動裝置與年輕族群中的滲透力顯著增強。

Pinterest 已成為 Z 世代規劃婚禮、家居佈置與時尚穿搭的首選工具。這群用戶具有強烈的「購物意圖」，與 Instagram 或 TikTok 的「娛樂導向」不同，Pinterest 用戶來平台就是為了「行動」。

此外，透過 AI 重新訓練的推薦引擎，用戶在平台上的保存數（Saves）與互動頻率顯著提升，這直接拉長了用戶在平台上的停留時間。

零售業壓力減輕與國際業務再加速

Pinterest 的營收結構在第一季顯得更為健康。去年受到通膨與庫存壓力影響的大型零售廣告主，在今年第一季顯著回流。隨著 Performance+ 產品的普及，零售商更願意將 Pinterest 視為推動直接銷售（Lower-Funnel）的核心渠道。

雖然美國與加拿大仍是主要收入來源，但歐洲及其他海外市場的每用戶平均收入（ARPU）成長強勁。Pinterest 正在將美國成功的廣告模型複製到國際市場，顯示出極高的毛利擴張潛力。

不只是圖片社群 而是「AI 驅動的商業引擎」

執行長 Bill Ready 在會議中表示：「Pinterest 正在經歷一場從底層技術到頂層商業化的全面變革。我們不只是在優化廣告位，我們是在利用 AI 縮短用戶從『發現靈感』到『完成購買』的路徑。第一季的成果證明了，當我們將用戶的強烈意圖與高效的 AI 模型結合時，產生的商業價值是巨大的。」

財務長 Julia Donnelly 則補充，公司將繼續保持紀律性的成本管理，同時加大對 AI 研發的投資。她強調，目前的利潤率改善並非犧牲成長而來，而是營運槓桿效應（Operating Leverage）的自然體現。

市場分析師認為，此次股價盤後大漲 15% 反映了投資人信心的三重修復：

1. 對「變現天花板」的突破：過去市場擔心 Pinterest 的廣告庫存有限，但現在證明透過 AI 提升「點擊單價」與「轉換效率」，即使不大幅增加廣告密度也能推升營收。

2. 競爭力重估：在 Meta 與 Google 同樣強調 AI 的背景下，Pinterest 展現了獨特的「購物場景」優勢，使其在廣告預算爭奪戰中不落下風。

3. 成長的可預測性：第二季亮眼的指引（Guidance）消除了市場對下半年景氣不確定性的擔憂，顯示公司內部對 Performance+ 等新產品的轉化路徑極具信心。