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鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至9元，預估目標價為277.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.86元上修至9元，其中最高估值9.2元，最低估值8.57元，預估目標價為277.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.2(9.2)13.1216.1316.82
最低值8.57(8.35)9.410.1714.99
平均值8.93(8.86)10.9313.3915.83
中位數9(8.86)10.8213.3415.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.85億60.32億65.99億69.13億
最低值47.94億51.82億60.12億68.31億
平均值49.16億55.80億62.79億68.69億
中位數49.14億55.82億63.24億68.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.305.423.275.392.69
營業收入37.37億45.65億40.23億42.96億42.09億

詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGNRC

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