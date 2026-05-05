鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至9元，預估目標價為277.50元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.86元上修至9元，其中最高估值9.2元，最低估值8.57元，預估目標價為277.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.2(9.2)
|13.12
|16.13
|16.82
|最低值
|8.57(8.35)
|9.4
|10.17
|14.99
|平均值
|8.93(8.86)
|10.93
|13.39
|15.83
|中位數
|9(8.86)
|10.82
|13.34
|15.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|49.85億
|60.32億
|65.99億
|69.13億
|最低值
|47.94億
|51.82億
|60.12億
|68.31億
|平均值
|49.16億
|55.80億
|62.79億
|68.69億
|中位數
|49.14億
|55.82億
|63.24億
|68.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.30
|5.42
|3.27
|5.39
|2.69
|營業收入
|37.37億
|45.65億
|40.23億
|42.96億
|42.09億
詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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