送禮改送股票金 永豐金證券股票禮品卡商轉落地

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-05 19:55

永豐金證券今 (5) 日宣布，股票禮品卡商轉落地，每人每年購買限額調升至 300 萬元，可發行規模更從原本 1 億元擴增至 10 億元，完成贈股票金行為「規模化」、「全民化」最後一哩路，將開啟全民「股票金送禮」新時代。

永豐金證券股票禮品卡商轉落地。(圖：永豐金證券提供)

永豐金證券指出，即日起股票禮品卡適用商品除了定期定額，更擬定全面納入零股市場，以 4 月最後一個交易日收盤價換算，每人每年最高可轉贈約等值 1.4 張台積電或 33 張 0050 的股票禮品卡，加上手機就可完成購買轉贈，可預見將快速成為國人全新生活金融商品。

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股票禮品卡是永豐金證券第二件金融沙盒商轉落地案，也是國內證券業首例，永豐金證券總經理蘇威嘉指出，國人習慣贈送新生兒黃金鍛造的金牌，父母會發零用錢給子女，或致贈畢業生理財書籍來寓意祝福，但黃金不會生小黃金、現鈔不會生利息，透過創新商品股票禮品卡，可轉化禮物成為會增值的心意，無論婚禮紅包、新生兒賀禮或長期規劃財富傳承，都是全新絕佳選擇。

永豐金證券內部數據顯示，新開戶目標達成率高達 137%，股票禮品卡開賣 10 個月即賣出近億元，整體收禮人兌換後的最愛存股名單是 0050、台積電，今年還出現主動型 ETF，顯見不但開啟長期投資，更會隨新趨勢調整布局。