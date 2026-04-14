鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 18:48

台新證券與元富證券 4/6 正式合併後，繼 4 月 7 日發生系統緩慢後，今 (14) 日再度爆出電子交易成交回報異常，部分投資人因收不到回報通知而「重複下單」，傳出將面臨上億元的錯帳。金管會證期局副局長黃厚銘證實接獲重大資安通報，已督導證交所赴台新證券辦理實地查核，若查有內控疏失，將依情節輕重予以處置，至於錯帳金額，須以 T+2 日上午 10 點前 (4/16) 申報資料為準，券商須承擔反向沖銷損失。

黃厚銘指出，台新證券近期兩次異常皆與沿用原元富證券的中後台系統有關。關於 4 月 7 日異常，由於合併後第一天上線因大量客戶首次登入及查詢，系統負載過重回應緩慢，導致客戶無法順利登入及查詢帳戶，性質偏向系統壅塞。

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至於 4 月 14 日異常，自今天開盤起，中後台帳戶回報系統異常，投資人下單後無法即時收到成交訊息，或顯示交易異常，這導致許多投資人誤以為未成交而重覆委託，進而引發大規模錯帳。

黃厚銘表示，根據台新證券回報，系統已於今日中午 12 點 17 分恢復正常。

針對市場傳出錯帳金額可能超過 1 億元，黃厚銘回應，依照規定，券商辦理錯帳資料申報輸入的最晚期限為「T+2 日上午 10 點」。目前台新證券正配合證交所督導進行申報，確切的筆數與金額需等申報完成後才能統計。

對於因系統異常導致重複下單的投資人，黃厚銘強調，券商必須負起責任。在處理流程上，券商應將重複下單的部位移至「錯帳專戶」進行反向沖銷；若反向沖銷產生價差虧損，應由券商全額承擔。假設投資人與券商無法達成共識，可向公司提出申訴，或是申請評議。

外界質疑台新證券在短時間內兩度出包，其系統整合與內控機制是否失靈？黃厚銘表示，目前證交所已派員實地查核，釐清到底是人為疏失還是系統設計缺陷。