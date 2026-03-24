未成年人買股潮形成 永豐金證：善用親子帳戶規劃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-24 18:55

永豐金證券今 (24) 日指出，市場正形成「幫小孩買股風潮」，觀察到台灣未成年開戶需求正在持續增加，建議家長可透過專屬的「親子帳戶」長期規劃投資股票，並藉此引導孩子養成正確投資觀，以時間複利累積人生第一桶金。

永豐金證券建議家長可透過專屬的「親子帳戶」長期規劃投資股票。(圖：永豐金證提供)

永豐金證券說明，以每月固定投資 3000 元至 0050 為例，子女在 2025 年滿 20 歲，可享有長期複利 389 萬元。

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永豐金證券觀察，台股近年大好帶動小股民人數增，據集保結算所統計，19 歲以下開戶數在今年 2 月月增人數達 2.48 萬，於各年齡層中新增人數僅次 20 至 30 歲投資人。

而據永豐數據揭露，06 年後小股民交易相對偏好「長期持有」的金融股與電信股等，是典型的「防禦型投資人」，投資風格踏實穩健。