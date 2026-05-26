永豐金證股票禮品卡擴大使用場景 開通企業發送
鉅亨網記者王莞甯 台北
永豐金證券今 (26) 日宣布，因應股票禮品卡出沙盒後獲准未來一年可銷售額度擴大到 10 億元，規劃新增創新企業場景模式，除了應用至親子理財、財富傳承等個人送禮，可擴大至企業發送。
股票禮品卡出沙盒後獲准未來一年可銷售額度擴大到 10 億元，年購買額度除了個人增至 300 萬元，企業更有 8000 萬元，因此， 永豐金證券將應用場景從個人延伸至企業，瞄準企業逢運動會、家庭日、尾牙春酒等抽獎環節。
股票禮品卡可兌換永豐豐存股平台上超過 300 檔精選股票、ETF 的交割款，永豐證總經理蘇威嘉指出，這一年來，股票禮品卡不僅印證了「親友轉贈：送一份會增值的心意」獲客模式在證券業上可行，也打破了金融與生活的界線。
股票禮品卡自 2025 年 5 月推出，累計銷售突破 1 億元，帶動新朋友開戶達成率 137%，並促進理財教育，優於沙盒實驗預期，統計今年前 4 月，領取後完成投資的交割戶占比由去年的 21.6% 提升至 56.5%，金額轉化率達 95%，即每送出 100 元、就有 95 元兌換成買股交割金。
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