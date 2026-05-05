羅麗芬-KY首場招商會接單逾1.5億人民幣 可望帶動Q2、Q3業績

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-05 17:38

羅麗芬 - KY(6666-TW) 4 月於中國河南舉辦今年首場全國大型招商會，董事長羅麗芬今 (5) 日指出，此次參與店家超過 1200 人，且接單金額超過人民幣 1.5 億元 (約新台幣 69.4 億元)，可望帶動今年第二季與第三季的營運。

羅麗芬-KY董事長羅麗芬。(圖：羅麗芬-KY提供)

羅麗芬指出，透過通路整合及品牌 IP 的行銷策略，在 4 月初與中國產業類博主「程前朋友圈」合作，累計上億的曝光量，在搭配銷售推廣方案，使得此次餐會店家超過 1200 人，簽單金額超過人民幣 1.5 億元，創下疫情後的最高紀錄，可望帶動第二季、第三季的業績。

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因應市場變化，羅麗芬 - KY 今年同步推動通路整合與數位升級，涵蓋專業美容院、CS 日化通路、直營體系以及加盟連鎖等四大通路，透過品牌 IP 與內容行銷策略，強化電商布局。

羅麗芬 - KY 目前在兩岸美容院約有 4000 多家，CS 日化通路則有約 2000 多家，合計 6000 多家門店。

羅麗芬進一步提到，中國部分，今年規劃門店擴張計劃，將以福建廈門為試點，在現有 2 家大型雙美門店基礎上，新增 6 家社區型小型美容門店，並以此複製營運樣板，預計 2027 年起，在中國區域將逐步開放社區型小型美容連鎖加盟門店，提供從選址、培訓到供應鏈的整包方案。台灣方面，目前則已有 1 家雙美門店，今年將在忠孝東路新增雙美旗艦店。

在研發上，羅麗芬 - KY 與臺北醫學大學及訊聯 (1784-TW) 合作，推動外泌體相關技術應用，並於 2025 年取得階段性成果，並應用於新產品開發。羅麗芬指出，相關合作已從基礎研究延伸至市場應用，建立完整轉化機制，有助縮短研發到上市的時程，今年預計將推出多項醫研級保養產品。