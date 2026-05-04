鉅亨網新聞中心 2026-05-04 16:39

港股市場周一 (4 日) 展現強勁動能，主要指數集體收漲。恒生指數收盤報 26095.88 點，上漲 1.24%，恒生科技指數報 4976.7 點，大漲 2.16%，國企指數收升 1.07% 至 8774.39 點。大市全天成交金額達 1769.79 億港元，顯示市場交投活躍。

盤面上，大型科技股普遍走高，小米集團漲幅領先達 6.75%，阿里巴巴漲逾 4.5%，快手與百度分別漲超 3.6% 及 3%。半導體板塊全天表現強勢，天數智芯飆漲逾 20%，上海復旦及華虹半導體分別上揚超過 7% 與 6%。業內分析指出，受惠於一季度通用 DRAM 合約價環比飆漲及需求攀升，存儲晶片的「超級週期」終點預計將推遲至 2027 年。此外，大模型概念股亦同步走強，智譜漲超 10%。

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電力設備股漲幅居前，濰柴動力收漲逾 12%。該公司一季度財報顯示，其數據中心發電產品銷售收入同比激增逾 240%，成為業績增長核心驅動力。航空板塊同樣集體走高，中國國航漲超 5%，中國東方航空漲近 5%。數據顯示，國內七大上市航司在今年首季全數實現盈利，三大航集體扭虧為盈，創下近年亮麗表現。此外，光通信板塊受關注，劍橋科技漲超 16%，長飛光纖光纜漲逾 12%。

在政策面，中國多地如深圳、廣州、武漢等密集出台房地產穩定政策，部署穩樓市舉措。地緣政治方面，白宮表示與伊朗的敵對行動已經結束，但威脅依然存在；同時，中國商務部發布禁令，阻斷美國對 5 家中企實施涉伊朗石油制裁。

能源市場方面，OPEC + 草案顯示成員國可能在 6 月份再次提高石油產量目標。