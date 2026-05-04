鉅亨網新聞中心 2026-05-04 13:40

在 2026 年初的全球生技市場中，一家名為劑泰科技 (METiS) 的公司成為了資本市場的焦點。隨著該公司正式通過香港聯交所聆訊，這家被譽為「製藥界 SpaceX」的 AI 驅動型生物技術公司，正準備以「AI 製藥三小龍」最後一塊拼圖的身分，正式登陸港股。

奈米火箭攻克癌症「最後1公里」 台灣子弟賴才達與劑泰科技的港股IPO征途(圖:shutterstock)

這場科技征途的領航者，是來自台灣的 85 後化學工程博士賴才達。

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從台灣到 MIT 的跨界之路

賴才達博士的背景深受外界矚目。根據外部公開資訊，賴才達出身將門之後，其祖父是台灣前參謀總長賴名湯。 這種背景或許賦予了他追求卓越的紀律感，但賴才達並未選擇從軍或從政，而是投身於科學與創業的海洋。

據報導，他在麻省理工學院 (MIT) 求學期間，便是一名不折不扣的「材料極客」。他在博士期間曾開發出一款能將污水轉為飲用水的材料，並完成了人生第一次創業。然而，這段經歷讓他意識到，突破性的技術必須對接夠大的市場才能轉化為真實的商業價值。

2017 年，賴才達目睹了 AI 如何顛覆藥物設計，但他敏銳地察覺到：雖然 AI 被廣泛用於「發現新靶點」，卻鮮少有人關注「藥物遞送」——這正是藥物開發中被稱為「最後一公里」的巨大痛點。

解決「藥打偏了」的百年難題

賴才達曾用一個形象的比喻來描述現有治療的困局：人體內有 30 兆個細胞，但生病的往往只是其中幾百萬個；現有的藥物卻因為缺乏精準度，99% 都打偏了，「就像為了擊斃一個敵人，結果把整棟樓炸了」。

為了開發出能「指哪打哪」的奈米載體，賴才達於 2020 年與美國國家工程院院士陳紅敏博士及 MIT 科學家王文首博士共同創立了劑泰科技。他們利用 AI 設計出的奈米材料載體，就像是一枚枚精準的「奈米火箭」，包裹著藥物精準航向目標組織或細胞。

劑泰科技的核心競爭力來自其自研的 NanoForge 平台。該平台擁有全球最大規模的千萬級脂質庫 (LNP)，結合 AI 模型與量子化學模擬，能將原本需要數年的研發時間縮短至 2 到 3 個月。目前，該平台已能實現對肝、肺、脾、肌肉等 8 個關鍵器官的精準靶向遞送。

彎道超車的商業策略

在創業過程中，賴才達展現了務實且具備策略性的商業思維。他將總部落地杭州，看重的是中國醫藥基礎設施的完整性。他指出，同樣的實驗在美國需要 6 週，在中國當天就能出結果，且成本僅為十分之一，「AI + 中國速度」極大地壓縮了試錯成本。

在商業模式上，劑泰科技採用「平台合作 + 產品研發」的雙輪驅動：

賣火箭 (技術授權)：將 AI 設計的奈米遞送材料專利授權給全球大藥企，目前合作夥伴已超 30 家。

造火箭 (自研管線)：針對高價值管線進行臨床驗證。例如，其核心產品 MTS-004(治療假性延髓情緒) 的對外授權首付款已貢獻約 1 億元營收，整體里程碑金額高達 18.45 億元。

這種模式讓劑泰科技的營收在 2025 年迎來爆發式增長，突破 1 億元人民幣。

展望未來：從器官靶向到「細胞重構」

在與未來學家凱文 · 凱利 (Kevin Kelly) 的對話中，賴才達分享了他對未來的願景。他認為，AI 製藥的最終目的不僅是提升效率，而是要實現「疾病細胞的重新程式設計」。