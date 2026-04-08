鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-08 09:21

AI 及低軌衛星需求湧現，專業銅箔基板 (CCL) 廠包括台光電 (2383-TW) 及聯茂 (6213-TW) 最新公布的營收都有好表現，台光電 2026 年 3 月營收 120.1 億元，月增 17.83%、年增 56.63%；2026 年首季營收 330.67 億元，季增 32.66%、年增 52.49%，單月及單季營收都刷新歷史新高。

同時，積極在泰國擴廠的聯茂在 2026 年 3 月營收以 33.7 億元刷新去年 12 月創下的 31.71 億元歷史單月新高紀錄，月增 29.11%，年增 13.8%。聯茂 2026 年第一季營收 91.43 億元創新高，季增 2.54%，年增 20.62%。

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聯茂在 2025 年第四季起啟動的漲價措施逐步發揮效益，帶動營收與獲利結構改善。同時聯茂也在積極投資並擴充在泰國生產線的規模，2026 年第一季營收 91.43 億元改寫單季新高，

CCL 廠聯茂在 2025 年全年營收 330.98 億元，爲年度新高，年增 12.66%，毛利率 14.46%，年增 1.9 個百分點，稅後純益爲 15.1 億元，年增 83.7%，每股純益爲 4.16 元。

而 CCL 類股股王台光電在 AI 伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，產品「全產全銷」態勢推升營收走高。