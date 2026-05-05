鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-05 14:03

台股重量級權值股聯發科 (2454-TW) 近期受惠於 AI ASIC 專案的結構性改變，股價單月內狂飆翻倍，已突破 3000 元大關，甚至成為注意股。法人指出，聯發科短期漲幅過大，擔心追高風險的投資人，不妨透過布局「高含發量」的半導體 ETF，不僅能輕鬆卡位聯發科飆漲行情，也能同步掌握台灣整個半導體產業鏈的成長紅利。

緊追聯發科飆風 法人：布局ETF暴「發」戶卡位半導體成長紅利。(鉅亨網資料照)

聯發科自 4 月 2 日收盤價 1465 元低點一路狂飆，如今已衝上 3155 元，短短一個月漲幅超過一倍，雖然身為權值股，卻展現大飆股的爆發力。外資高盛證券最新報告更直接給出答案，將其目標價上修至 5000 元，刷新法人圈的最高估值。

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中國信託投信分析，聯發科此波強勢上漲背後的邏輯並非單純的景氣循環，而是深具意義的結構改變。在全新一代的 AI ASIC 專案中，聯發科有機會從過去單純供應 I/O 晶片，進一步切入最核心的運算晶片設計。此舉意味著產品單價 (ASP) 將直接翻倍，帶動整體毛利率顯著上移，是企業價值的全面重估。

然而，面對站上 3,155 元高價的聯發科，一般投資人的進場門檻大幅提高。中國信託投信建議，若覺得單押個股風險與資金門檻過高，不妨透過 ETF 布局。其中，中信關鍵半導體 (00891-TW) 目前「含發量」達 12.4%，在半導體主題型 ETF 中聯發科權重名列前茅，是參與聯發科成長軌跡的絕佳捷徑。

除了精準掌握半導體 AI 成長動能，00891 日前公告配息也令人驚艷。根據最新公告，00891 本次配息達 1.25 元，若以昨日收盤價 32.75 元估算，預估年化配息率高達 15.3%，創下成立以來的新高，堪稱台股市場中少見能夠同時兼顧股價成長與高股息的優質標的。

面對指數屢創新高，張圭慧表示，投資人可透過台股 ETF 分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若 AI 算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。00891 本次除息日為 5 月 19 日，想參與除息的投資人必須在 5 月 18 日以前買進並持有。股息發放日為 6 月 12 日。