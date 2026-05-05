鉅亨網新聞中心 2026-05-05 11:17

綜合電報導，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）曾於去年底，深入討論將公司的「機器人部門」與「消費硬體部門」拆分為獨立實體的計畫，旨在為這些前端業務爭取更大的發展彈性，並避免其高昂的研發支出，拖累集團的核心主營業務財務表現。

雖然最初的方案規劃讓這兩大新公司能夠獨立對外融資、自主營運，但該計畫最終因無法在財務報表上實現完全隔離而被否決。

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儘管未正式分立，目前這兩個部門已處於相對獨立的運作狀態，直接向奧特曼本人報告，內部員工更將其形容為公司旗下的「獨立新創公司」。

根據法律文件顯示，OpenAI 開發的相關硬體設備，預計在 2027 年 2 月底前不會正式推向消費者市場。

這項分拆提案背後，折射出 OpenAI 在邁向 IPO 上市過程中必須面對的艱難權衡。長期以來，奧特曼支持許多極具挑戰性的激進項目，試圖樹立技術標竿；然而，隨著市場競爭加劇，公司正面臨必須收縮管控非核心項目的壓力，特別是那些無法立即帶動營收成長的「副業」。

為了應對來自 Anthropic 等對手的競爭壓力，OpenAI 正在進行戰略重心調整。公司決定全力打造全新的「超級應用」，鎖定程式設計師與企業級用戶市場。

為了集中有限的算力資源，OpenAI 甚至不惜砍掉備受矚目的影片產生工具 Sora，轉而支持核心產品的研發。

在機器人領域的佈局上，奧特曼展現了極大的野心。他強調，打造海量機器人並實現規模化自研自產，是美國製造業重獲全球競爭力的關鍵。

OpenAI 在此領域已積累多年經驗，包括曾訓練仿生機械手完成複雜任務，並與機器人配送業者 CocoRobotics 展開深度科學研究合作。

市場分析師認為，OpenAI 目前的架構參考了 Alphabet 的財報模式，將成熟的現金牛業務與前沿創新業務分開視之。這種策略讓投資人能更清晰地評估 Google 類的主業表現，同時理解集團在長期前瞻投資上的佈局與規模。