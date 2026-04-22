鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 07:00

禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 宣布以 32.5 億美元收購私人公司 Kelonia Therapeutics，若達成特定里程碑，交易總價最高可達 70 億美元，顯示該公司正積極擴展減重藥以外的成長動能，特別是腫瘤治療領域。市場分析指出，此舉有助於強化其長期產品線多元化，也讓股價在經歷回檔後再度具備吸引力。

Kelonia 主打「體內 (in vivo) CAR-T 療法」，透過靜脈注射直接在患者體內完成細胞治療，相較傳統需在體外培養細胞的方式，可望降低成本並縮短治療時間，甚至提升療效。該公司目前尚未產生營收，其多發性骨髓瘤療法正處於第一期臨床試驗階段，同時也在探索自體免疫疾病應用。

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市場對此收購初期反應偏保守，禮來股價一度下跌，隨後回穩。不過相較去年 11 月創下歷史高點，目前股價仍回落約 17%。根據 FactSet 數據，自 2025 年底以來，分析師已上調該公司營收與獲利預期，但由於過去五年股價大幅上漲，部分投資人選擇獲利了結。

以估值來看，禮來目前約為未來 12 個月預估本益比 25 倍，高於 S&P 500 約 21 倍水準。不過過去三年，其本益比平均接近大盤的兩倍，顯示市場長期給予較高成長溢價。分析認為，市場對 GLP-1 減重藥競爭加劇仍有疑慮，但公司在多項業務上持續穩健執行，使整體評價仍具吸引力。

此次收購亦進一步擴大禮來在腫瘤治療領域的布局。自 2024 年以來，公司已收購五家聚焦體內 CAR-T 技術的企業。今年 2 月，該公司以 24 億美元收購 Orna Therapeutics，同樣開發可用於癌症與自體免疫疾病的注射型療法。不同技術路線的併購策略，有助於其在腫瘤市場取得更多機會。

分析機構看好此策略。BMO 資本市場分析師指出，該交易可補強禮來在體內療法的技術版圖；瑞銀則認為，收購有助於降低公司對 GLP-1 產品線的依賴，提升長期成長穩定性。

根據 Fortune Business Insights 數據，2025 年全球腫瘤治療市場規模約為 2560 億美元，預計至 2034 年將成長至近 7000 億美元。即便僅取得部分市占，也可為禮來帶來可觀新增收入。市場預估，公司 2026 年總營收將達 819 億美元。

在減重藥市場方面，禮來仍維持強勁表現。旗下 Zepbound 為目前最具療效與銷量的產品之一，另口服 GLP-1 藥物 Foundayo 亦屬市場領先產品。分析師預估，其 GLP-1 相關產品銷售至 2031 年將以年均 14% 速度成長，達約 450 億美元。

整體而言，儘管部分藥品因專利到期面臨衰退壓力，市場仍預期禮來總營收至 2031 年將以年均 13% 成長至 1339 億美元，獲利則可望以 18% 的年增率提升。隨著研發與行政費用增速放緩，利潤率有望進一步改善。