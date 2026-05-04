鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-04 19:08

攸泰科技執行長謝彥鵬表示，選擇落腳沙崙主要看好其作為南台灣 AI 產業樞紐之角色，園區具備完善測試環境與 AI 算力支援，有助於加速無人載具控制系統與邊緣運算技術之研發與驗證，落實在地開發、在地驗證、全球輸出之發展策略。

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攸泰進駐沙崙不僅是研發據點的擴展，更是公司深化無人載具與通訊整合能力的重要里程碑。未來將持續結合在地產業鏈與研發能量，拓展更多應用場景與國際合作機會。

在產業鏈布局方面，攸泰無人載具控制系統將串聯南部「半導體 S 廊帶」相關資源，整合晶片設計、通訊模組與製造服務，強化上下游協作與技術整合能力。同時透過既有無人載具測試與驗證場域，進行無人載具穩定性與通訊可靠度實測，提升整體系統成熟度與應用可靠性。

在技術發展上，攸泰將以強固型地面控制系統（GCS）與人工智慧邊緣運算為核心，結合工業電腦、衛星通訊與資安防護等既有技術基礎，發展高安全性、高韌性、高智慧化之無人系統能力。

攸泰表示，研發將聚焦兩大主軸「強固型 AI 邊緣控制系統」與「AI 多載具協同控制」，以提升無人機器於複雜環境下之即時運算能力與協同作業效率。同時，亦將導入自然語言理解與視覺語言模型技術，強化系統於多場景任務中的感知、決策與控制能力，加速邁向自主化、智慧化無人載具應用發展。