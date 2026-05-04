鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至15.75元，預估目標價為191.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.5元上修至15.75元，其中最高估值19.82元，最低估值10.31元，預估目標價為191.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.82(19.82)23.4317.8315.85
最低值10.31(10.31)9.989.5415.85
平均值15.14(15)15.5614.1315.85
中位數15.75(15.5)15.5514.0715.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值2,027.27億1,768.99億1,710.81億
最低值1,285.99億1,129.14億1,328.38億
平均值1,579.63億1,494.42億1,519.26億
中位數1,531.67億1,445.07億1,502.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

相關行情

台股首頁我要存股
菲利浦66176.19-1.65%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty