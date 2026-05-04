鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至15.75元，預估目標價為191.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.5元上修至15.75元，其中最高估值19.82元，最低估值10.31元，預估目標價為191.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.82(19.82)
|23.43
|17.83
|15.85
|最低值
|10.31(10.31)
|9.98
|9.54
|15.85
|平均值
|15.14(15)
|15.56
|14.13
|15.85
|中位數
|15.75(15.5)
|15.55
|14.07
|15.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,027.27億
|1,768.99億
|1,710.81億
|最低值
|1,285.99億
|1,129.14億
|1,328.38億
|平均值
|1,579.63億
|1,494.42億
|1,519.26億
|中位數
|1,531.67億
|1,445.07億
|1,502.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|10.79
|營業收入
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
|1,321.89億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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