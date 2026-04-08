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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至14.04元，預估目標價為177.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.71元上修至14.04元，其中最高估值19.4元，最低估值9.8元，預估目標價為177.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.4(19.4)18.817.8416.5
最低值9.8(9.8)9.989.5416.5
平均值14.33(13.96)14.5113.2816.5
中位數14.04(13.71)14.0213.6616.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,905.91億1,650.72億1,710.81億
最低值1,242.52億1,124.83億1,246.16億
平均值1,492.22億1,427.37億1,428.32億
中位數1,421.88億1,419.03億1,373.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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