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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至14.53元，預估目標價為185.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.81元上修至14.53元，其中最高估值18.41元，最低估值8.97元，預估目標價為185.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.41(18.41)19.2217.8315.85
最低值8.97(8.97)9.989.5415.85
平均值13.7(13.39)14.913.8515.85
中位數14.53(13.81)15.4913.7915.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,993.67億1,885.47億1,885.47億
最低值1,254.75億1,124.83億1,285.79億
平均值1,570.38億1,491.20億1,531.06億
中位數1,541.91億1,445.51億1,502.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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