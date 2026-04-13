鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至13.64元，預估目標價為183.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.19元下修至13.64元，其中最高估值19.4元，最低估值8.97元，預估目標價為183.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.4(19.4)
|18.8
|17.83
|16.5
|最低值
|8.97(8.97)
|9.98
|9.54
|16.5
|平均值
|13.47(13.71)
|14.73
|13.97
|16.5
|中位數
|13.64(14.19)
|14.21
|13.79
|16.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,993.67億
|1,885.47億
|1,885.47億
|最低值
|1,131.78億
|1,124.83億
|1,281.68億
|平均值
|1,557.30億
|1,484.71億
|1,530.47億
|中位數
|1,541.91億
|1,445.51億
|1,502.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|10.79
|營業收入
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
|1,321.89億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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