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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至13.64元，預估目標價為183.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.19元下修至13.64元，其中最高估值19.4元，最低估值8.97元，預估目標價為183.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.4(19.4)18.817.8316.5
最低值8.97(8.97)9.989.5416.5
平均值13.47(13.71)14.7313.9716.5
中位數13.64(14.19)14.2113.7916.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,993.67億1,885.47億1,885.47億
最低值1,131.78億1,124.83億1,281.68億
平均值1,557.30億1,484.71億1,530.47億
中位數1,541.91億1,445.51億1,502.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.9723.2715.484.9910.79
營業收入1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億1,321.89億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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