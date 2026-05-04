鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估上修至8.52元，預估目標價為76.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.3元上修至8.52元，其中最高估值11.8元，最低估值3.3元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.8(11.8)
|10.5
|8.8
|最低值
|3.3(3.3)
|4
|4.55
|平均值
|8.31(8)
|6.76
|6.34
|中位數
|8.52(8.3)
|6.4
|6.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|447.51億
|390.00億
|341.52億
|最低值
|296.50億
|296.02億
|293.46億
|平均值
|343.77億
|325.89億
|317.94億
|中位數
|338.78億
|317.84億
|318.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|-2.34
|營業收入
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
|301.53億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至7.45元，預估目標價為76.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估上修至7.58元，預估目標價為76.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估上修至7.16元，預估目標價為76.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估上修至5.78元，預估目標價為74.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇