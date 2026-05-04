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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估上修至8.52元，預估目標價為76.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.3元上修至8.52元，其中最高估值11.8元，最低估值3.3元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.8(11.8)10.58.8
最低值3.3(3.3)44.55
平均值8.31(8)6.766.34
中位數8.52(8.3)6.46.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值447.51億390.00億341.52億
最低值296.50億296.02億293.46億
平均值343.77億325.89億317.94億
中位數338.78億317.84億318.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS16.7511.816.464.15-2.34
營業收入461.53億503.79億409.19億403.23億301.53億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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