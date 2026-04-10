鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-10 20:34

工業電腦廠磐儀 (3594-TW)3 月及第一季營收同創歷史同期新高，董事長李明表示，今年美國市場可望優於預期，在無人機及地面控制站都有所斬獲，目前在手訂單水位 20 億元，全年營收可望成長 3-4 成、對獲利表現有信心。

磐儀 3 月營收 2.25 億元，月增 44%、年增 60%；第一季營收達 5.16 億元，年增 32%，雙雙創下同期新高。李明表示，從目前接單觀察各市場表現，美國需求強勁，有望超額達標，中國、日本、英法持穩，台灣與韓國則有提升空間。

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磐儀也持續推進策略夥伴合作，除了目前的樺漢跟聯發科 (2454-TW) 外，李明透露，規劃 1-2 季內完成私募案，希望找到「帶來業務機會」的策略投資人，而非單純投資。另外，子公司磐旭智能也計畫 1 年 IPO，強化集團資源整合。