攸泰政府專案出貨推進 估營運動能穩步提升

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攸泰表示，從產品結構來看，衛星通訊應用單月營收年增 218%，占比提升，顯示需求持續增溫；智慧移動市場月增 81%，反映專案出貨動能回升；儘管海事營收仍呈現年減，惟在高毛利產品占比提升帶動下，產品結構持續優化。