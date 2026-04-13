攸泰政府專案出貨推進 估營運動能穩步提升
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠攸泰科技 (6928-TW) 表示，隨美國子公司效益顯現及政府專案出貨推進，營運動能可望穩步提升，並逐步推升整體營收與獲利表現，加上區域布局逐步發酵，有助於分散單一市場波動，營收結構多元化。
攸泰 3 月營收 1.74 億元，月增 27%，年減 18%；第一季營收 5.47 億元，贈 62%，年減 10%。公司說明，第一季受惠於政府標案出貨推進及部分海事訂單遞延認列，推升營運動能回升。
攸泰表示，從產品結構來看，衛星通訊應用單月營收年增 218%，占比提升，顯示需求持續增溫；智慧移動市場月增 81%，反映專案出貨動能回升；儘管海事營收仍呈現年減，惟在高毛利產品占比提升帶動下，產品結構持續優化。
就銷售區域而言，攸泰表示，亞洲及其他地區受惠於需求成長與專案出貨，營收表現亮眼；歐洲市場亦維持穩健，為主要營收來源之一。隨區域布局逐步發酵，有助於分散單一市場波動，推動營收結構多元化。
攸泰表示，公司將持續優化產品結構，聚焦高毛利產品，旗下品牌 RuggON 持續拓展強固型行動運算布局，推出涵蓋強固型平板、車載電腦及邊緣 AI 系統等產品，帶動高附加價值應用拓展。
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