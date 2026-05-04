欣銓今年逐季成長 龍潭廠Q3起挹注

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-04 16:06

IC 測試大廠欣銓 (3264-TW) 今 (4) 日召開法說會，公司表示，在 AI、HPC 與記憶體需求帶動下，今年營收可望延續成長趨勢，呈現逐季攀升，且隨著新產能逐步開出，全年獲利亦有機會同步逐季走高，其中，承接 AI ASIC 的龍潭新廠預計第三季起開始貢獻，成為重要成長引擎。

欣銓。(鉅亨網資料照)

欣銓表示，今年營收動能主要來自 IC 設計客戶需求升溫，占比已達 56.1%，受惠於美系客戶訂單、國內通訊晶片大廠外溢效應，以及記憶體市場回溫，帶動相關測試需求穩健成長。IDM 客戶占比為 42.7%，其餘來自晶圓廠及其他業務。

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從產品應用來看，通訊領域持續為最大成長動能，第一季營收比重達 32.5%，季增 2.9 個百分點，其次為車用與安防 (19.3%)、射頻 IC(12.8%)。測試業務結構方面，晶圓測試仍為主力，占比達 70.3%，最終測試則為 29%。

資本支出方面，欣銓第一季資本支出為 12.4 億元，年增 18%，主要用於高階測試設備採購，目前設備交期長達 6 至 8 個月。

市場關注的龍潭新廠方面，欣銓補充，該廠鎖定 AI ASIC 與晶圓測試 (CP) 領域，無塵室規模規劃達 7 層，目前已完成首層並與策略客戶洽談合作，後續將分階段擴建，其餘 6 層預計於未來兩年陸續啟用。受限於無塵室工程與設備交期，整體建置進度仍需視供應鏈狀況而定。