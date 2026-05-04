地緣政治轉機與機構資金湧入 比特幣重返8萬美元大關
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
全球加密貨幣市場周一 (4 日) 反彈，比特幣亞市早盤一度上漲 1.9%，最高觸及 80,393 美元，這是自 1 月 31 日以來，時隔三個月首次收復 8 萬美元大關。此次反彈不僅帶動以太幣走揚，部分代幣如 Dash 漲幅更超過 30%，Zcash 與 Ondo 等也有多達 7% 的漲勢。
不過市場在午盤出現震盪，比特幣價格在 8 萬美元附近波動。
這次上漲行情正值 MSCI 亞洲股票指數逼近 2 月創下的歷史新高之際，當時正值美以對伊戰爭爆發前夕。上周科技公司公布的企業獲利普遍強於預期，提振了整體產業。
市場正在消化有關伊朗局勢的複雜資訊。美國總統川普表示，美國正與伊朗進行談判，並計畫從即日起護航非衝突船隻通過荷姆茲海峽，此舉被視為緩解油價壓力與地區緊張局勢的積極信號。儘管伊朗官員警告美方的干預可能被視為違反停火協議，但市場仍傾向解讀為利多。
機構投資者的持續湧入也成為支撐幣價的關鍵力量。數據顯示，美國比特幣現貨 ETF 在上周五錄得 6.3 億美元的淨流入，而上個月整體的資產增長超過 20 億美元，顯示出法人資金正穩步加碼。
此外，市場對美國參議院可能就穩定幣法案達成協議感到樂觀。專家 Richard Galvin 表示，若穩定幣收益相關條款能順利過關，將為美國全面的加密貨幣立法開闢道路。
企業端的動向周樣引發市場關注。做為比特幣財庫公司之一， GameStop 宣布擬以 560 億美元重金收購 eBay，儘管這是一樁「小買大」的併購案，仍激發了市場的風險偏好情緒。此外，本周即將在邁阿密舉行的 Consensus 大會匯集了 SEC、CFTC 等政策制定者以及 Ripple、Binance 等產業巨頭，投資人正密切關注會中可能釋出的監管風向。
比特幣曾在去年 10 月創下 12.6 萬美元的歷史紀錄，隨後於今年 2 月跌至 6 萬美元附近，如今重回 8 萬美元被視為重要的心理障礙突破。分析師 Caroline Mauron 認為，一旦比特幣能站穩 8 萬美元上方，將為整個資產類別注入更強勁的上升動能。
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