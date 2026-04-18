荷姆茲海峽重啟 風險情緒回歸 比特幣強勢突破7.7萬美元 周漲逾6%
鉅亨網編譯許家華
在伊朗宣布於停火期間全面開放荷姆茲海峽供商業船隻通行後，市場風險情緒迅速回溫，帶動加密資產與風險性資產同步上漲，比特幣價格周五 (17 日) 突破關鍵關卡。
數據顯示，比特幣當日上漲 3.3%，報 77,419.2 美元，成功站上 7.7 萬美元水準，並有望實現單週約 6% 的漲幅。此前比特幣多次測試 7.5 萬美元心理關卡未果，本次突破被市場視為技術面轉強訊號。
市場情緒改善主要來自地緣政治緩和預期。伊朗外長表示，在黎巴嫩與以色列停火期間，所有商業船隻可通過荷姆茲海峽，但須依照伊朗海事當局指定的協調航道行駛。該水道承載全球約五分之一的石油與天然氣運輸，先前實質封鎖曾引發供應中斷並推升油價。
消息公布後，全球資產市場迅速反應，風險性資產全面上揚，油價則大幅回落，美元走弱，黃金上漲，美股同步創高，其中 S&P 500 首次收於 7100 點以上。川普亦在社群媒體上對伊朗表達感謝。
在政治進展方面，以色列與黎巴嫩已同意自周四起實施為期 10 天的停火協議。分析認為，該停火安排以及美伊之間可能重啟談判的預期，是支撐市場風險偏好的關鍵因素之一。
除比特幣外，其他加密貨幣亦同步上漲。以太幣上漲 3.8% 至 2,430.05 美元，瑞波幣上漲 2.5% 至 1.4827 美元，Solana 與 Cardano 分別上漲 0.3% 與 1%，迷因幣狗狗幣亦上揚 1.8%。
不過市場仍面臨風險事件。與俄羅斯相關的加密交易平台 Grinex 表示，因遭遇網路攻擊已暫停營運，約 10 億盧布 (約 1300 萬美元) 資產遭竊。該公司指出，攻擊手法高度複雜，可能涉及外國情報機構，並稱此舉旨在削弱俄羅斯金融體系。該平台目前已受到美國、英國及歐盟制裁。
整體而言，隨著荷姆茲海峽重新開放與中東局勢暫時降溫，市場風險偏好顯著回升，帶動比特幣等資產上行。不過分析人士指出，後續走勢仍取決於地緣政治談判進展與金融市場風險事件發展。
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