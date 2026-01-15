鉅亨網新聞中心 2026-01-15 13:30

中國上海市官方周三 (14 日) 發布《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫》，宣示將加速推動自動駕駛技術創新轉化為產業競爭力。該計畫由上海市經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局聯合印發，目標在 2027 年實現高級別自動駕駛應用場景的規模化落地，基本建成全球領先的引領區，並形成具國際影響力的智能網聯汽車產業集群。

根據行動計畫，上海將在智能公交、智能出租（Robotaxi）及智能重卡等場景規模化應用 L4 級自動駕駛技術。預計到 2027 年，全市自動駕駛車輛累計載客將超過 600 萬人次，載貨運輸量超過 80 萬 TEU（標準箱）。為了支撐此目標，上海將進一步擴大開放區域，預計開放面積將達 2000 平方公里，道路長度超過 5000 公里，並實現虹橋樞紐、浦東機場與迪士尼等重點場景的跨域聯通。

‌



在產業能級方面，行動計畫提出到 2027 年，具備組合駕駛輔助（L2 級）和有條件自動駕駛（L3 級）功能的汽車佔新車生產比例需超過 90%，且 L4 級自動駕駛汽車需實現量產。上海將實施關鍵技術攻關工程，針對车载大算力晶片、操作系統、智能計算平台等核心軟硬件進行研發，培育一批「專精特新」小巨人與單項冠軍企業。此外，上海還將打造「自動駕駛數字孿生訓練場」，建構高質量的訓練數據集以支撐智駕大模型的迭代。

為保障計畫實施，上海將強化金融支撐，鼓勵社會資本投向初創企業，並支持優質企業進入資本市場。同時，政府將完善數據採集管理機制，推動長三角地區測試道路互通、數據互信與結果互認。在人才方面，則透過產教融合與現代學徒制，培育汽車晶片與算法領域的複合型人才。